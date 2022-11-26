"Моє відновлення відбувається добре. У збірної у Катарі є медичний персонал, фізіотерапевти, які добре працюють. Я можу стати кращими, як і команда.

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Я почувався добре у матчі з Канадою. Хочу грати, а це найважливіше. Я завжди казав, що чим більше граю, тим краще почуваюся. Думаю, я повинен брати участь у кожному матчі, щоб ми з командою могли досягти успіхів. Бельгія може стати чемпіоном світу, якщо я буду у хорошій формі", – цитує Азара L'Equipe.

Нагадаємо, у першому турі Бельгія не без проблем здолала Канаду (1:0) і з трьома очками очолює групу F. Азар вийшов зі старту і провів на полі 62 хвилини. Поєдинок з Марокко відбудеться у неділю, 27 листопада, о 15:00.

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