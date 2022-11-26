"Никаких шансов, мы уже слишком стары. Думаю, наш лучший шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она состарилась. Мы потеряли несколько ключевых игроков.

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К нам приходят хорошие новые игроки, но они не того уровня, на котором были наши игроки в 2018 году. Сейчас я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров", – заявил де Брюйне в интервью The Guardian.

Напомним, Бельгия начала ЧМ-2022 с победы над Канадой. Следующий матч – против Марокко 27 ноября.

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