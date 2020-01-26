Жодних клубів і дискотек – я готовий дебютувати за першу команду Шахтаря, – Вітао

Захисник Шахтаря Вітао переконаний, що вже готовий виступати за першу команду "гірників" після кількох місяців у молодіжній команді.

"У мене все добре. Я тренуюся, викладаюся повністю. Мене добре прийняли, підтримали. Зараз я працюю, щоб отримати можливість і своє місце в команді. Я хочу допомагати цій команді, як вони допомогли мені, коли я прибув.

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Думаю, що я вже готовий дебютувати за першу команду. У футболі і таке буває, що бразильці грають в обороні. Зрозуміло, що складно, але я потихеньку намагаюся вчити мову, щоб поліпшити комунікацію, але це поки дається складно.

Я зараз сам у Києві, скоро приїде моя сім'я. Вранці завжди тренування, потім вільний час. Я спокійна людина: вдома граю у відеоігри, дивлюся фільми, серіали, матчі. Іноді виходжу в ресторан пообідати чи повечеряти з партнерами по команді. Жодних дискотек і клубів, навіть не виїжджаю за межі житлового комплексу", – сказав Вітао в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, Вітао перейшов у Шахтар на початку вересня 2019 року з Палмейраса за 4 млн євро. З того часу він виступав за молодіжну команду "гірників". 2 лютого бразильському захиснику виповниться 20 років.

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