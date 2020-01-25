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Болбат пояснив, чому Шахтар менше атакував у першому таймі спарингу проти Леха

22:11 138 Читать на русском
Болбат пояснив, чому Шахтар менше атакував у першому таймі спарингу проти Леха
Сергій Болбат / офіційний сайт Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат поділився емоціями від контрольного матчу проти польського Леха (1:0).

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 0
0
Лех
16:00 25:01:2020
завершено
 

"Чому в першій половині створили менше нагод, ніж у другій? Думаю, десь діяли надто обережно. Все таки перший матч після тривалої перерви, згадували наші ігрові зв'язки. Було багато браку при передачах. У другому таймі набагато краще взаємодіяли, і завдяки голу Сергія Кривцова здобули перемогу.

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Почуваюсь непогано. Думав, буде складніше. Потроху набираю форму. Дуже подобається такий підхід до тренувань. Будь-якому футболістові набагато комфортніше грати, ніж просто бігати. Все навантаження отримуємо в ігрових вправах. Так набагато цікавіше працювати", – поділився Болбат в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар мінімально обіграв Лех (1:0), а єдиний гол забив Сергій Кривцов. Уже завтра "гірники" проведуть другий спаринг проти сербської Войводини, початок о 16:00.

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