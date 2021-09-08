Мюллєр категорично відповів на питання журналіста, чи були підписання Дайота Упамекано та Марселя Забітцера з РБ Лейпцига спробою послабити одного з конкурентів за чемпіонство.

Баварія оголосила про відхід одразу трьох гравців

"В жодному разі. Жоден клуб не змушують продавати. Погляньте на ПСЖ і Мбаппе. Як і будь-який клуб, Баварія шукає якісних гравців, які вписуються в наш бюджет. Шукати варіанти в своїй лізі – нормально. Завжди були трансфери, які гаряче обговорювалися, і це добре", – наводить слова Мюллєра Goal.

Зазначимо, що Баварія регулярно підсилює склад гравцями з Бундесліги. Свого часу чемпіони Німеччини придбали таких гравців як Лєвандовскі, Горецка, Кімміх, Нойєр, Нюбель, Павар саме з рядів клубів Бундесліги.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021