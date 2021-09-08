"Жоден клуб не змушують продавати": Мюллєр відреагував на звинувачення у бік Баварії щодо послаблення конкурентів
Форвард Баварії Томас Мюллєр висловився щодо претензій на адресу мюнхенців стосовно постійних трансферів зі стану конкурентів по Бундеслізі.
Мюллєр категорично відповів на питання журналіста, чи були підписання Дайота Упамекано та Марселя Забітцера з РБ Лейпцига спробою послабити одного з конкурентів за чемпіонство.
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"В жодному разі. Жоден клуб не змушують продавати. Погляньте на ПСЖ і Мбаппе. Як і будь-який клуб, Баварія шукає якісних гравців, які вписуються в наш бюджет. Шукати варіанти в своїй лізі – нормально. Завжди були трансфери, які гаряче обговорювалися, і це добре", – наводить слова Мюллєра Goal.
Зазначимо, що Баварія регулярно підсилює склад гравцями з Бундесліги. Свого часу чемпіони Німеччини придбали таких гравців як Лєвандовскі, Горецка, Кімміх, Нойєр, Нюбель, Павар саме з рядів клубів Бундесліги.
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