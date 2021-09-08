Мюллер категорически ответил на вопрос журналиста, были ли подписания Дайот Упамекано и Марселя Забитцера из РБ Лейпцига попыткой ослабить одного из конкурентов за чемпионство.

Бавария объявила об уходе сразу трех игроков

"Ни в коем случае. Ни один клуб не заставляют продавать. Посмотрите на ПСЖ и Мбаппе. Как и любой клуб, Бавария ищет качественных игроков, которые вписываются в наш бюджет. Искать варианты в своей лиге – нормально. Всегда были трансферы, которые горячо обсуждались и это хорошо", – приводит слова Мюллера Goal.

Отметим, что Бавария регулярно усиливает состав игроками из Бундеслиги. В свое время чемпионы Германии приобрели таких игроков как Левандовски, Горецка, Киммих, Нойер, Нюбель, Павар именно из рядов клубов Бундеслиги.

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