"Жизнь – боль": Харатін познущався над своєю сексуальною дружиною – дівчина була не в захваті

Харатін не завжди розігрує Карину / фото з Інстаграм

Півзахисник Ферецвароша та збірної України Ігор Харатін весело відривається на турецькому курорті.

Чемпіон Угорщини у складі команди Сергія Реброва розіграв свою кохану Карину, яка придрімала біля басейну. Поки дівчина ніжилась на сонечку, 25-річний гравець стрибнув у воду бомбочкою.

Харатін шокував новим брутальним іміджем – постраждала дружина

"Жизнь – боль", – підписав опубліковане в Інстаграм відео Харатін. Ефектна брюнетика явно була не у захваті, хоча найцікавіше, мабуть, залишилось поза кадром.

Нагадаємо, що Харатін отримав виклик до збірної України на березневі матчі проти Польщі та Франції, які не відбулись через карантин.

Море алкоголю, пісні з фанатами і небо в салютах – як Реброва і його Ференцварош нагороджували чемпіонським кубком