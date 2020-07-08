"Жизнь – боль": Харатін познущався над своєю сексуальною дружиною – дівчина була не в захваті

Півзахисник Ферецвароша та збірної України Ігор Харатін весело відривається на турецькому курорті.
Чемпіон Угорщини у складі команди Сергія Реброва розіграв свою кохану Карину, яка придрімала біля басейну. Поки дівчина ніжилась на сонечку, 25-річний гравець стрибнув у воду бомбочкою.
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"Жизнь – боль", – підписав опубліковане в Інстаграм відео Харатін. Ефектна брюнетика явно була не у захваті, хоча найцікавіше, мабуть, залишилось поза кадром.
Нагадаємо, що Харатін отримав виклик до збірної України на березневі матчі проти Польщі та Франції, які не відбулись через карантин.
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