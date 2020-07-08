"Жизнь – боль": Харатин поиздевался над своей сексуальной женой – девушка была не в восторге

Полузащитник Ферецвароша и сборной Украины Игорь Харатин весело отрывается на турецком курорте.

Чемпион Венгрии в составе команды Сергея Реброва разыграл свою любимую Карину, которая придримала у бассейна. Пока девушка нежилась на солнышке, 25-летний игрок прыгнул в воду бомбочкой.

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"Жизнь – боль", – подписал опубликованное в Инстаграм видео Харатин. Эффектная брюнетика явно была не в восторге, хотя самое интересное, пожалуй, осталось за кадром.

Напомним, что Харатин получил вызов в сборную Украины на мартовские матчи против Польши и Франции, которые не состоялись из-за карантина.

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