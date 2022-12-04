Жиру став першим гравцем Мілана, який забив у плей-офф чемпіонату світу за останні 20 років
20:43 - Читать на русском
Форвард збірної Франції Олів'є Жиру своїм голом у ворота збірної Польщі встановив не одне досягнення.
завершено
44’ Олів'є Жиру
74’ Кіліан Мбаппе
90+1’ Кіліан Мбаппе
Роберт Лєвандовскі 90+9’
44’ Олів'є Жиру
74’ Кіліан Мбаппе
90+1’ Кіліан Мбаппе
90+9’ Роберт Лєвандовскі
Жиру порушив невтішну статистику для Мілана, ставши першим представником клубу, який забив у плей-офф чемпіонату світу за останні 20 років, інформує MisterChip.
Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції
Останній, кому це вдавалось – Уміт Давала, який у 2002 році у складі збірної Туреччини забивав у ворота японців.
До слова, Жиру став найкращим голеадором в історії збірної Франції та допоміг команді перемогти Польщу (3:1) і вийти в 1/4 фіналу ЧС-2022.
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