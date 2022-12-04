Форвард збірної Франції Олів'є Жиру своїм голом у ворота збірної Польщі встановив не одне досягнення.

Жиру порушив невтішну статистику для Мілана, ставши першим представником клубу, який забив у плей-офф чемпіонату світу за останні 20 років, інформує MisterChip.

Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції

Останній, кому це вдавалось – Уміт Давала, який у 2002 році у складі збірної Туреччини забивав у ворота японців.

До слова, Жиру став найкращим голеадором в історії збірної Франції та допоміг команді перемогти Польщу (3:1) і вийти в 1/4 фіналу ЧС-2022.

Франція розбила Польщу в 1/8 ЧС-2022 – Жиру став королем після диво-промаху, Мбаппе нівелював найкращий матч суперника