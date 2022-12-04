Форвард сборной Франции Оливье Жиру своим голом в ворота сборной Польши установил не одно достижение.

Жиру нарушил неутешительную статистику для Милана, став первым представителем клуба, забившим в плей-офф чемпионата мира за последние 20 лет, сообщает MisterChip.

Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Последний, кому это удавалось – Умит Давала, в 2002 году в составе сборной Турции забивал в ворота японцев.

К слову, Жиру стал лучшим голеадором в истории сборной Франции и помог команде победить Польшу (3:1) и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022.

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