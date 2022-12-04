Жиру стал первым игроком Милана, забившим в плей-офф чемпионата мира за последние 20 лет
20:43 - Читати українською
Форвард сборной Франции Оливье Жиру своим голом в ворота сборной Польши установил не одно достижение.
завершено
44’ Оливье Жиру
74’ Килиан Мбаппе
90+1’ Килиан Мбаппе
Роберт Левандовски 90+9’
44’ Оливье Жиру
74’ Килиан Мбаппе
90+1’ Килиан Мбаппе
90+9’ Роберт Левандовски
Жиру нарушил неутешительную статистику для Милана, став первым представителем клуба, забившим в плей-офф чемпионата мира за последние 20 лет, сообщает MisterChip.
Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
Последний, кому это удавалось – Умит Давала, в 2002 году в составе сборной Турции забивал в ворота японцев.
К слову, Жиру стал лучшим голеадором в истории сборной Франции и помог команде победить Польшу (3:1) и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022.
Франция разбила Польшу в 1/8 ЧМ-2022 – Жиру стал королем после чудо-промаха, Мбаппе нивелировал лучший матч соперника
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