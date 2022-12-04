Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції
18:19 - Читать на русском
Нападник збірної Франції Олів'є Жиру перевершив легендарного Тьєррі Анрі.
завершено
44’ Олів'є Жиру
74’ Кіліан Мбаппе
90+1’ Кіліан Мбаппе
Роберт Лєвандовскі 90+9’
44’ Олів'є Жиру
74’ Кіліан Мбаппе
90+1’ Кіліан Мбаппе
90+9’ Роберт Лєвандовскі
Гол у ворота збірної Польщі став 52-м для Жиру в складі французької національної команди, що дозволило Олів'є стати найкращим голеадором в історії, повідомляє Squawka.
Льоріс повторив рекорд за кількістю матчів у збірній Франції – кіпер Тоттенхема за крок від унікального досягнення
Для цього нападнику знадобилось 117 поєдинків. Попереднім рекордсменом був Тьєррі Анрі з 51 голом.
Зауважимо, що Франція завдяки цьому голу перемагає в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Польщі – після першого тайму "Ле бльо" ведуть в рахунку 1:0.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter