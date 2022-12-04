Гол у ворота збірної Польщі став 52-м для Жиру в складі французької національної команди, що дозволило Олів'є стати найкращим голеадором в історії, повідомляє Squawka.

Льоріс повторив рекорд за кількістю матчів у збірній Франції – кіпер Тоттенхема за крок від унікального досягнення

Для цього нападнику знадобилось 117 поєдинків. Попереднім рекордсменом був Тьєррі Анрі з 51 голом.

Зауважимо, що Франція завдяки цьому голу перемагає в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Польщі – після першого тайму "Ле бльо" ведуть в рахунку 1:0.

Франція – Польша: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022