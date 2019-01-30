Жиру отримав пропозицію від китайського гранда – потенційна зарплата француза вражає

Нападник лондонського Челсі Олів'є Жиру може непогано поповнити свій бюджет, якщо погодиться переїхати в китайський чемпіонат.

Олів'є Жиру отримав пропозицію підсилити китайський Далянь Іфан, повідомляє L`Equipe.

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За інформаціє видання, китайський клуб пропонує французькому форварду зарплату в розмірі 10 млн євро на рік.

32-річний Жиру незадоволений своїм становищем в Челсі, та не бажає миритись із роллю запасного нападника, тому трансфер виглядає цілком реальним.

В поточному сезоні АПЛ Олів'є провів 18 матчів, в яких відзначився одним голом та 4-ма асистами.

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