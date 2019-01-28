Жиру оцінює можливість покинути Челсі через підписання Ігуаїна

Нападник лондонського Челсі Олів'є Жиру зазначив, що може покинути команду.

"Я один з найкращих форвардів Франції, і ніхто не може забрати це у мене. Прихід в команду нових нападників, безумовно, затьмарить моє подальше перебування в Челсі.

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Я ніколи не відмовлявся від варіанту повернення до Франції. Ліон і Марсель – два чудових клуби. Але мій пріоритет – залишитися в АПЛ", – цитує Жиру The Sun.

Форвард в поточному сезоні провів в чемпіонаті Англії 18 матчів за Челсі, в яких забив 1 гол і зробив 4 гольові передачі.

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