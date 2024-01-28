Швед на початку грудня працевлаштувався в менеджменті Мілана. Офіційно його посада називається "старший радник з питань власності та операційний партнер інвестиційного портфеля у сфері спорту, медіа та розваг". Олів'є Жиру розкрив, що ховається за цим формулюванням.

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"Ібра є сполучною ланкою між RedBird і командою. Він пов’язує нас із власниками, не перетинаючи роботу Піолі. Він тут, щоб допомогти, особливо щодо ментального підходу та мотивації. Він розмовляє з нами і допомагає нам. Він каже: "Якщо ти виграєш, я теж виграю".

Звичайно, мені Ібра теж дає поради. Він мене завжди підбадьорює, розмовляє зі мною перед і під час матчів, у перервах. Він хоче, щоб я висловився, щоб допоміг моїм товаришам по команді. Златан знає, що це молода команда, якій потрібен досвід, гравці, які говорять і подають приклад. Він хоче, щоб я був більше лідером", – сказав Жиру в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

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