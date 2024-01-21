Школа Аякса – одна з найкращих у світі, коли йдеться про розвиток талантів. Був час, коли юні дарування амстердамців могли підкорювати найвищі вершини та завойовувати найпрестижніші трофеї.

В історії амстердамського Аякса є чимало яскравих моментів, про які згадуєш з особливою ностальгією. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про команду молодих дарувань, яким вдалося зробити неможливе та перемогти у турнірі найсильніших команд Європи.

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Сезон сенсацій

У Лізі чемпіонів 1994/95 сенсації розпочалися ще на стадії групового етапу. Більш ніж скромний шведський Гетеборг неочікувано став лідером групи А, посунувши з п'єдесталу імениті Барселону та Манчестер Юнайтед.

У групі В лідером став ПСЖ, а не Баварія, як цього очікували раніше (київське Динамо набрало лише 2 очки та фінішувало останнім). Неочікуваний лідер з'явився і в групі D. Амстердамський Аякс, у складі якого виступали брати де Бури, ван дер Сар, Данні Блінд, Зеєдорф, Райкард, Райцігер, Давідс, Літманен, Клюйверт, Овермарс та інші "діти ван Гала" неочікувано обігнали грізний Мілан, кольори якого захищали легендарні Костакурта, Барезі, Мальдіні, Альбертіні, Десайї, Бобан. Середній вік команди з Нідерландів заледве перевищував 20 років, але вся футбольна Європа зрозуміла – недооцінка цих хлопців стане справжньою трагедією для того, хто насмілиться на такий крок.

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Останні перепони

У сезоні ЛЧ 1994/95 було 4 групи, тож раунд плей-офф розпочинався одразу із 1/4 фіналу. Аяксу з жеребом пощастило – після Мілана хорватський Хайдук виглядав радше спаринг-партнером, аніж серйозною завадою до продовження турнірного шляху. У протистоянні десь так все і виглядало – нульову нічию підопічні ван Гала компенсували впевненими 3:0 у матчі-відповіді.

На шляху до фіналу залишилося останнє випробування – потужна мюнхенська Баварія. Більше шансів давали "ротен". Аякс демонстрував класний футбол, але команда виглядала надто молодою для таких звершень. Преса вважала, що настав час "великих дядьків". І помилялася.

У Мюнхені молодь ван Гала знову розписала нульову нічию. Усе повинно було вирішитися у домашніх стінах. І команда не підвела рідні трибуни. Літманен, Джордж та Рональд де Бур "поховали" Баварію ще до перерви, гол Вітечека виглядав слабким контраргументом. По перерві побиття продовжилося – все той же Літманен та Овермарс довели справу до розгрому. Реалізований Шоллем пенальті виглядав слабкою втіхою для гостей. 5:2 з Баварією змусили критиків змінити риторику – вже ніхто не вважав, що Мілан легко покарає вискочок.

Вирішальна битва

Майже 50 тисяч глядачів заповнили трибуни стадіону Ернст Хаппель у Відні. Ось-ось пролунає свисток Йони Кречунеску, у і стане зрозуміло, хто переможе – амбітна ставка ван Гала на молодь (середній вік Аякса у фіналі ЛЧ складав 23 роки) чи досвідчені бійці під керівництвом Капелло.

Матч проходив на рівних, і вже здавалося, що 90 хвилин для з'ясування стосунків буде замало. Але тренерське чуття ван Гала стало доленосним. На 70-й хвилині тренер знімає з поля Літманена та пускає в хід Патріка Клюйверта. Через 15 хвилин той скористався пасом Райкарда та відкрив рахунок у матчі.

Мілан кинувся відіграватися, за що Аякс ледь не покарав ще одним голом – Россі дивом парирував потужний удар Блінда. Ще кілька хвилин, фінальний свисток румунського арбітра – і Аякс кидається у несамовите святкування. У той вечір у Відні "діти ван Гала" стали чоловіками, які ще нароблять галасу на теренах Європи.