Швед в начале декабря трудоустроился в менеджменте Милана. Официально его должность называется "старший советник по вопросам собственности и операционный партнер инвестиционного портфеля в сфере спорта, медиа и развлечений". Оливье Жиру раскрыл, что скрывается за этой формулировкой.

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"Ибра является связующим звеном между RedBird и командой. Он связывает нас с владельцами, не пересекая работу Пиоли. Он здесь, чтобы помочь, особенно по поводу ментального подхода и мотивации. Он разговаривает с нами и помогает нам. Он говорит: "Если ты выиграешь, я тоже выиграю".

Конечно, мне Ибра тоже дает советы. Он меня всегда подбодряет, разговаривает со мной перед и во время матчей, в перерывах. Он хочет, чтобы я выскался, чтобы помог моим товарищам по команде. Златан знает, что это молодая команда, которой нужен опыт, игроки, говорящие и подающие пример. Он хочет, чтобы я был больше лидером", – сказал Жиру в интервью La Gazzetta dello Sport.

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