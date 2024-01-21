На своєму сайті авторитетне видання склало рейтинг найкращих гравців італійської Серії А 2000-х років. Очолив список український форвард Андрій Шевченко, який виступав за Мілан у 1999-2006 та 2008-2009 роках.

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"Він майже вивів Динамо у фінал Ліги чемпіонів 1998/99, після чого Андрій Шевченко зробив наступний великий крок у своїй кар'єрі, перейшовши до Мілана за 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити культовий статус на Сан-Сіро, оскільки він забивав 24 голи в кожному зі своїх перших двох сезонів у Серії А, де він виграв титул найкращого бомбардира в сезонах 1999/2000 та 2003/04 років, а також Скудетто в останній кампанії", – зазначило видання.

Українець обійшов таких іменитих футболістів як Кака, який виступав за "росонеррі", та Джанлуїджі Буффон, який грав за Парму та Ювентус. В п'ятірку потрапили також Андреа Пірло, який захищав кольори Брешії, Інтера та Мілана, а також володар "Золотого м'яча" Фабіо Каннаваро.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко у складі Мілана вигравав Лігу чемпіонів та здобував титул чемпіона Італії. Загалом українець провів за міланський клуб 322 матчі, в яких забив 175 голів та віддав 46 асистів.

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