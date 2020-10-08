"Горжусь, что смог сыграть 100 матчей и стать вторым лучшим бомбардиром в истории сборной. Сегодня вечером тренер сделал мне хороший подарок, для меня большая честь получить капитанскую повязку. Этот вечер прошел так, как я мог только мечтать. Это событие делает его еще красивее.

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Когда я был подростком, моим любимым игроком был Андрей Шевченко. Все было готово, чтобы вечер был прекрасным. Мы действовали эффективно. Я был очень зол на себя за то, что не попал в ворота, когда забивал Камавинга.

Я оставался очень сосредоточенным и воспользовался своим шансом. Счастлив забить парочку голов и опередить Платини. Сейчас не скажу, что обгоню другую легенду футбола – Тьерри Анри (51 гол за Францию). Если я сохраню такой темп – 10 голов в последних 13 матчах, то можно рассчитывать подобраться как можно ближе к нему. Но мы говорим о 9 голах, которые еще предстоит забить", – цитирует Жиру L'Équipe.

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