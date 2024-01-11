Жирона продолжает подготовку к матчу 20-го тура чемпионата Испании, в котором на выезде сыграет с Альмерией (в воскресенье, 14 января). Перед одной из тренировок игроки каталонского клуба искренне поздравили украинского форварда Артема Довбика с очередным признанием.

Довбик продолжает разрывать в Жироне – украинец получил очередную престижную награду в Испании

Игроки создали живой коридор, которым должен был пробежаться наш земляк. Одноклубники не жалели своей "похвалы" – от ударом у украинца слетел даже капюшон, которым тот пытался защитить голову.

Напомним, Довбик по итогам декабря получил сразу две награды – он был признан лучшим игроком Жироны и Ла Лиги в целом.

К слову, Артем в декабре в 4 матчах забил 4 гола (по одному –Барселоне и Бетису, два – Алавесу). В общем, в текущем сезоне Артем в 20 поединках за каталонцев 12 раз заставлял голкиперов вытаскивать мяч из сетки и еще 6 раз ассистировал своим партнерам.

Жирона после 19-ти туров идет в турнирной таблице Ла Лиги на второй строчке, уступая Реалу по дополнительным показателям.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика