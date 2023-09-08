Жирона відпустила 31-річного центрбека до АЕКа на правах оренди з правом викупу, повідомляє прес-служба грецького клубу.

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Александер Кальєнс перебрався до Каталонії із Нью-Йорк Сіті, який також входить до структури City Football Group. Однак перуанець не зумів заграти у Жироні, провівши за пів року лише 6 матчів (сумарно 114 хвилин на полі).

Цікаво, що минулої зими Жирона здійснила лише два трансфери – підписала Кальєнса та Віктора Циганкова. Українець зумів швидко адаптувати і вже став одним із лідерів команди.

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