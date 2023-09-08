Жирона отпустила 31-летнего центрбека в АЕК на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба греческого клуба.

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Александер Кальенс перебрался в Каталонию из Нью-Йорка Сити, который также входит в структуру City Football Group. Однако перуанец не сумел заиграть в Жироне, проведя за полгода всего 6 матчей (суммарно 114 минут на поле).

Интересно, что прошлой зимой Жирона осуществила всего два трансфера – подписала Кальенса и Виктора Цыганкова. Украинец сумел быстро адаптировать и стал одним из лидеров команды.

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