toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Жіночі стогони завадили презентації Філіпе Луїса у Фламенго – курйоз дня

09:25 272 Читать на русском
Жіночі стогони завадили презентації Філіпе Луїса у Фламенго – курйоз дня
Філіпе Луїс (по центру) / ФК Фламенго

Філіпе Луїс був представлений у статусі гравця Фламенго, але не без курйозу.

Фламенго офіційно представив зіркового захисника Філіпе Луїса у статусі свого гравця. Але знайшлось місце і курйозному епізоду.

Філіпе Луїс став гравцем Фламенго

Бразилець отримав питання та хотів відповісти, але йому завадили звуки, схожі на жіночі стогони під час сексу, які лунали з телефону одного з журналістів. Усі в залі не змогли стримати сміху.

Достеменно невідомо, чи це був пранк, чи хтось просто вирішив пожартувати над журналістом.

blog_ava
Пеллегріні: Радий, що Ярмоленко повернувся на поле
07:30
625
Теги
Відеоновини Філіпе Луїс Філіпе Луїс футбольні курйози Фламенго Фламенго Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
57
хв
Динамо
21:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук