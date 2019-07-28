Жіночі стогони завадили презентації Філіпе Луїса у Фламенго – курйоз дня

Філіпе Луїс був представлений у статусі гравця Фламенго, але не без курйозу.

Фламенго офіційно представив зіркового захисника Філіпе Луїса у статусі свого гравця. Але знайшлось місце і курйозному епізоду.

Філіпе Луїс став гравцем Фламенго

Бразилець отримав питання та хотів відповісти, але йому завадили звуки, схожі на жіночі стогони під час сексу, які лунали з телефону одного з журналістів. Усі в залі не змогли стримати сміху.

Достеменно невідомо, чи це був пранк, чи хтось просто вирішив пожартувати над журналістом.