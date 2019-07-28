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Женские стоны помешали презентации Филипе Луиса во Фламенго – курьез дня

09:25 209 Читати українською
Женские стоны помешали презентации Филипе Луиса во Фламенго – курьез дня
Филипе Луис (в центре) / ФК Фламенго

Филипе Луис был представлен в статусе игрока Фламенго, но не без курьеза.

Фламенго официально представил звездного защитника Филипе Луиса в статусе своего игрока. Но нашлось место и курьезному эпизоду.

Филипе Луис стал игроком Фламенго

Бразилец получил вопрос и хотел ответить, но ему помешали звуки, похожие на женские стоны во время секса, которые звучали из телефона одного из журналистов. Все в зале не смогли сдержать смеха.

Доподлинно неизвестно, был ли это пранк, или кто-то просто решил подшутить над журналистом.

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Мир Видеоновости Филипе Луис Филипе Луис футбольные курьёзы Фламенго Фламенго
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