Філіпе Луїс став гравцем Фламенго

Колишній оборонець мадридського Атлетіко Філіпе Луїс перейшов до бразильського Фламенго.

Досвідчений бразилець підписав контракт із "стерв'ятниками", повідомляє офіційний сайт клубу.

Філіпе Луїс попрощався з Атлетіко – бразилець повернеться на батьківщину

Філіпе Луїс уклав угоду з Фламенго до кінця 2021 року. Імовірно, команда з Ріо-де-Жанейро стане останньою в ігровій кар'єрі 33-річного оборонця. Сам він уже назвав свій перехід втіленням дитячої мрії.

Останні 9 років (із перервами) Філіпе Луїс провів у мадридському Атлетіко, за який зіграв 333 офіційних матчів і здобув 6 трофеїв. Зокрема, бразильський захисник став чемпіоном Іспанії в сезоні 2013/14 та двічі тріумфував у Лізі Європи.