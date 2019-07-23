toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Філіпе Луїс став гравцем Фламенго

18:34 244 Читать на русском
Філіпе Луїс став гравцем Фламенго
Філіпе Луїс / БКФ

Колишній оборонець мадридського Атлетіко Філіпе Луїс перейшов до бразильського Фламенго.

Досвідчений бразилець підписав контракт із "стерв'ятниками", повідомляє офіційний сайт клубу.

Філіпе Луїс попрощався з Атлетіко – бразилець повернеться на батьківщину

Філіпе Луїс уклав угоду з Фламенго до кінця 2021 року. Імовірно, команда з Ріо-де-Жанейро стане останньою в ігровій кар'єрі 33-річного оборонця. Сам він уже назвав свій перехід втіленням дитячої мрії.

Останні 9 років (із перервами) Філіпе Луїс провів у мадридському Атлетіко, за який зіграв 333 офіційних матчів і здобув 6 трофеїв. Зокрема, бразильський захисник став чемпіоном Іспанії в сезоні 2013/14 та двічі тріумфував у Лізі Європи.

blog_ava
Рафаїлов назвав причину відходу Вернидуба із Зорі
13:29
2910
Теги
Трансфери Світ Філіпе Луїс Філіпе Луїс Бразилія Фламенго Фламенго
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Вікторія Пльзень
20:00
Олімпіакос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук