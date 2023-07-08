Женский футбол, товарищеский матч

Португалия – Украина – 2:0

Голы: Джессика Силва, 19, 45+2

Встреча на стадионе Боавишты стала знаковой по двум причинам. Игру посетило более 20 тысяч зрителей, что стало рекордом для домашних матчей португалок. Также обе сборные впервые имели опыт выступления под наблюдением VAR.

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Хозяйки решили судьбу встречи еще в первом тайме. На 19-й минуте капитан нашей сборной Дарья Апанащенко подарила мяч Джессике Силве, которая ошибку не простила. Перед перерывом нападающая Бенфика оформила дубль. Силва выиграла силовую борьбу у двух защитниц (опять Апанащенко) и протолкнула мяч мимо Бондарчук – 2:0.

Португалия уверенно победила и готовится к выступлению на чемпионате мира, который уже 20 июля стартует в Австралии и Новой Зеландии. Сборная Украины туда не пробилась, а ее ближайшие официальные матчи пройдут в сентябре в рамках Лиги наций.

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