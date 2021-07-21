Жіноча команда дніпрян спробувала свої сили проти чоловіків з ФК ВДН, який грає на обласному рівні, інформує офіційний сайт СК Дніпро-1.

Жіноча команда Шахтаря виграла з рахунком 16:0 дебютний матч у своїй історії – відео погрому

Перший тайм завершився нічиєю 1:1, але після перерви дівчата перехопили ініцативу. Ілона Пшенична вперше вивела СК Дніпро-1 вперед, а 17-річна Вероніка Кузьмін закріпила перевагу своєї команди. Чоловіки-аматори відповіли лише одним голом, оформивши остаточні 3:2.

Нагадаємо, УАФ затвердила програму стратегічного розвитку жіночого футболу. Згідно з нею, всі клуби УПЛ повинні мати у своїй структурі жіночі команди.

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