Жіноча команда СК Дніпро-1 у гольовій перестрілці розібралася з чоловіками-аматорами
Футболістки СК Дніпро-1 наважилися взяти участь у цікавому експерименті.
Жіноча команда дніпрян спробувала свої сили проти чоловіків з ФК ВДН, який грає на обласному рівні, інформує офіційний сайт СК Дніпро-1.
Жіноча команда Шахтаря виграла з рахунком 16:0 дебютний матч у своїй історії – відео погрому
Перший тайм завершився нічиєю 1:1, але після перерви дівчата перехопили ініцативу. Ілона Пшенична вперше вивела СК Дніпро-1 вперед, а 17-річна Вероніка Кузьмін закріпила перевагу своєї команди. Чоловіки-аматори відповіли лише одним голом, оформивши остаточні 3:2.
Нагадаємо, УАФ затвердила програму стратегічного розвитку жіночого футболу. Згідно з нею, всі клуби УПЛ повинні мати у своїй структурі жіночі команди.
"Чоловіки хапаються за яйця, а я лише пила чай". Як стати найсексуальнішою футболісткою світу