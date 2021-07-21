Женская команда днепрян попробовала свои силы против мужчин с ФК ВДН, который играет на областном уровне, информирует официальный сайт СК Днепр-1.

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Первый тайм завершился ничьей 1:1, но после перерыва девушки перехватили иницативу. Илона Пшеничная впервые вывела СК Днепр-1 вперед, а 17-летняя Вероника Кузьмин закрепила преимущество своей команды. Мужчины-любители ответили лишь одним голом, оформив окончательные 3:2.

Напомним, УАФ утвердил программу стратегического развития женского футбола. Согласно ей, все клубы УПЛ должны иметь в своей структуре женские команды.

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