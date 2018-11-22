Жилмар: Є варіанти роботи в Азії, з України пропозицій поки не чув

Екс-тренер Львова Жилмар розповів, що збирається отримувати тренерську ліцензію категорії PRO.

"У мене є ліцензія А – я робив її в Україні, тепер треба отримати PRO. Але не прямо зараз – вже набрали групу. Почекаю до наступної групи.

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Варіанти роботи є – особливо в Азії. Там якраз закінчуються чемпіонати, поговорю з агентами і щось вирішу. З України я варіантів не чую.

Львів? Там була неприємна історія з Олексієм Боровиковим і Батістою. Олексій не хотів продовжувати працювати зі мною – у мене ж є ліцензія А, я можу працювати все одно. Є асистенти, у яких є ліцензія PRO. Це нормально.

Той же Роман Санжар в Олімпіку раніше працював з ліцензією А. А вже потім отримав PRO", – цитує Жилмара Tribuna.

Нагадаємо, Жилмар покинув Львів через відсутність тренерського диплома категорії PRO.

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