Жилмар: Есть варианты работы в Азии, из Украины предложений пока не слышал

Экс-тренер Львова Жилмар рассказал, что собирается получать тренерскую лицензию категории PRO.

"У меня есть лицензия А – я делал ее в Украине, теперь надо получить PRO. Но не прямо сейчас – уже набрали группу. Подожду до следующей группы.

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Варианты работы есть - особенно в Азии. Там как раз заканчиваются чемпионаты, поговорю с агентами и что-то решу. Из Украины я вариантов не слышу.

Львов? Там была неприятная история с Алексеем Боровиковым и Батистой. Алексей не хотел продолжать работать со мной – у меня же есть лицензия А, я могу работать все равно. Есть ассистенты, у которых есть лицензия PRO. Это нормально.

Тот же Роман Санжар в Олимпик ранее работал с лицензией А. А потом получил PRO", – цитирует ЖилмараTribuna.

Нагадаємо, Жилмар покинув Львів через відсутність тренерського диплома категорії PRO.

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