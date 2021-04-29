Жилмар несподівано очолив аматорський клуб в Україні
Колишній тренер Львова Жилмар Тадеу да Сілва знову працюватиме в українській першості, але цього разу в аматорському чемпіонаті.
Клуб Полісся (Ставки) оголосив про підписання бразильського наставника Жилмара Тадеу да Сілви, інформує Facebook-сторінка клубу.
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Зазначимо, що Полісся виступає у аматорській першості України, представляючи село Ставки Радомишльського району (Житомирська область).
Нагадаємо, бразильський фахівець очолив Львів перед початком сезону 2019/20, проте був змушений покинути клуб вже після чотирьох турів УПЛ – з'ясувалося, що Жилмар не має тренерської ліцензії належного рівня.
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