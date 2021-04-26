У понеділок 19-й тур у Другій лізі продовжився кількома матчами. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 19-й тур

Перемога – Дніпро Черкаси – 1:1

Голи: Пономаренко, 34 – Фхакадзе, 66

Вилучення: Есьєн, 80

Оболонь-2 – Карпати Галич – 2:0

Голи: Василенко, 3, Руденко, 71

Ужгород – Поділля – початок матчу о 17:00

Друга ліга: Метал і Кривбас здобули чергові перемоги, Карпати Львів розгромно програли Епіцентру

Сусіди по турнірній таблиці групи Б Другої ліги – Перемога та Дніпро – довго не могли розпакувати ворота один одного. В середині першого тайму господарям нарешті вдалась хороша атака. Екс-зірка Металіста Артем Радченко знайшов на лівому фланзі Романа Боровика, який відпасував на дальню штангу. Ніхто з захисників не зміг завадити прострілу і Богдан Пономаренко легко переправив сферу у кут воріт.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Джаба Фхакадзе з меж штрафного майданчика відновив статус-кво. Наприкінці матчу він став героєм ще одного епізоду. Нігерійський легіонер Дніпра Джон Есьєн грубо зіграв на лівому фланзі проти грузина і побачив перед собою другу жовту картку, залишивши команду у меншості. Кількісна перевага, однак, не допомогла господарям дотиснути суперника.

А ось у Бучі Київської області сталася сенсація. Дубль Оболоні повів у двобої з галицькими Карпатами вже на 3-й хвилині. Це Станіслав Василенко наважився на несподіваний удар за діагоналлю метрів із 25-ти та зняв павутину з дальньої дев'ятки фаворита. "Леви" впродовж години ігрового часу намагалися відігратися, але свої нагоди не реалізували. Оболонь-2 покарала гостей за марнотратство на 71-й хвилині: пресинг "пивоварів" на чужій половині дозволив відібрати м'яч, пішов пас на Даниїла Руденка, який класно реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером.

Ця поразка неабияк погіршила становище Карпат у боротьбі за одну з двох путівок до Першої ліги на наступний сезон. Проте, лідер першості Поділля і головний конкурент галичан – Ужгород – зіграють між собою.

Турнірна таблиця Другої ліги