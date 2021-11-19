Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш натякнув, що довірить місце в основі у кубковому матчі тим, хто не відлучався на поєдинки збірних.

"У моєму розпорядженні чотири класні нападники: Гонсалу Рамуш, Дарвін Нуньєс, Харіс Сеферовіч та Роман Яремчук.

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Але протягом останніх двох тижнів під час міжнародної паузи я працював лише з Дарвіном та Сеферовічем. У матчі з Пасуш де Феррейрою я віддам пріоритет тим, хто працював зі мною", – цитує Жезуша офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, поєдинок 1/16 фіналу Кубка Португалії Бенфіка проведе вже сьогодні, 19 листопада. Початок зустрічі о 22:45.

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