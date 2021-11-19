Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш намекнул, что доверит место в основе в кубковом матче тем, кто не отлучался на поединки сборных.

"В моем распоряжении четыре классных нападающих: Гонсалу Рамуш, Дарвин Нуньес, Харис Сеферович и Роман Яремчук.

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Но в последние две недели во время международной паузы я работал только с Дарвином и Сеферовичем. В матче с Пасуш де Феррейрой я отдам приоритет тем, кто работал со мной", – цитирует Жезуша официальный сайт Бенфики.

Напомним, поединок 1/16 финала Кубка Португалии Бенфика проведет уже сегодня, 19 ноября. Начало встречи в 22:45.

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