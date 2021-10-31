"Заміна Яремчука у перерві? Ми вели у рахунку. Гонсалу Рамуш у грі Віторією Гімараєш був для мене найкращим гравцем. Не лише через те, як він грав, а й за його швидкість.

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Він молодий і міг за ці 45 хвилин створити більший тиск на суперника. Я вирішив, що Гонсалу більше підходить для контратакувальної гри, ніж Роман. Нам потрібна була свіжість. Ось так можна пояснити цю заміну", – цитує Жезуша офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, "орли" вийшли вперед вже на самісінькому початку матчу з Ешторілом, однак не втримали перевагу і пропустили на останній хвилині поєдинку, втративши таким чином лідерство у Прімейра-лізі.

Бенфіка оступилась у матчі з Ешторілом та втратила перше місце – Яремчук відіграв один тайм