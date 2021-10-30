Бенфіка розійшлась миром з Ешторілом у поєдинку 10-го туру португальської першості. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Португалії 2021/22, 10-й тур

Ешторіл – Бенфіка – 1:1

Голи: Росьєр, 90 – Веріссімо, 2

Лісабонці вийшли вперед вже на 2 хвилині зустрічі – відзначився Веріссімо з передачі Жоау Маріу. Перша половина завершилась з мінімальною перевагою Бенфіки, а Жезуш вирішив поберегти сили Яремчука перед матчем Ліги чемпіонів проти Баварії, випустивши на поле Гонсало Рамоса. Довести гру до переможного кінця не вдалось – Росьєр на 90 хвилині зрівняв рахунок, привівши "орлів" до другої втрати очок у першості.

Мілованов голом врятував хіхонський Спортінг від поразки – українець став найкращим у складі своєї команди

Щодо виступу Яремчука, то українець отримав посередні 6,5 балів за версією Sofascore. Українець завдав одну спробу удару (заблоковану), здійснив 16 дотиків до м'яча, віддав лише 6 передач (4 з яких точні) та здійснив один ключовий пас.

Таким чином, Бенфіка опустилась на друге місце у чемпіонаті з 25 очками – команду Яремчука обігнав Порту (26 пунктів). Ешторіл же залишився на четвертій сходинці.

Аталанта врятувалася у трилері з Лаціо, Маліновський – архітектор божевільної розв'язки, але оцінка жахає