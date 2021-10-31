"Замена Яремчука в перерыве? Мы вели в счете. Гонсалу Рамуш в игре Виторией Гимараеш был для меня лучшим игроком. Не только потому, как он играл, но и за его скорость.

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Он молод и мог за эти 45 минут оказать большее давление на соперника. Я решил, что Гонсалу больше подходит для контратакующей игры, чем Роман. Нам нужна была свежесть. Вот так можно объяснить эту замену", – цитирует Жезуша официальный сайт Бенфики.

Напомним, "орлы" вышли вперед уже в самом начале матча с Эшторилом, однако не удержали преимущество и пропустили на последней минуте поединка, потеряв таким образом лидерство в Примейра-лиге.

Бенфика оступилась в матче с Эшторилом и упустила первое место – Яремчук отыграл один тайм