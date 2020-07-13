Ще один український клуб під загрозою зникнення

Президент вінницької Ниви Вадим Кудіяров розповів про фінансові проблеми клубу.

"Підтримуємо славні футбольні традиції міста над Бугом. На цьому шляху в 2020 році нам сприяє Вінницька міська рада, за допомогою якої ми прожили перші півроку. Але далі без фінансової підтримки, а збоку Вінницької ОДА та Вінницької обласної ради (їх підтримка завжди була в попередні роки) Нива не зможе далі існувати.

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Якщо Вінницька ОДА та Вінницька обласна рада не хочуть нас підтримувати, нехай їхнє керівництво публічно заявить про це. Тоді ми знімемо команди Ниви з чемпіонату України у Другій лізі і чемпіонату України U-19", – зазначив Кудіяров у коментарі офіційному клубному сайту.

Начальник спортуправління Вінницької ОДА Сергій Чернявський прокоментував ситуацію з місцевим клубом: "У зв’язку із карантином деякі статті витрат на розвиток фізичної культури і спорту переглядатимуться. Окрім того, щоб виділити кошти на підтримку ФК Нива, має відбутись сесія Вінницької обласної Ради. Лише згідно із її рішенням можна внести зміни до програми".

Зазначимо, що Нива В посіла дев'яте місце в групі А у розіграші Другої ліги сезону 2019/20.

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