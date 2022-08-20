"Кожен хоче відчувати себе бажаним, футбол у цьому плані нічим не відрізняється від звичайного життя. Коли ти віддаєш всього себе, жертвуєш деякими днями народження своїх дітей, а потім до тебе ставляться таким чином, це розчаровує.

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У Манчестер Сіті були моменти, через які я лютував. Але це вже в минулому. Зараз я зосереджений лише на Челсі. Хочу використати можливості, які тут отримав.

Було прикро через те, як все закінчилося в Ман Сіті, адже я провів там чудовий час. Але я ніколи не скаржився, бо був готовий прийняти цей виклик. Попри кілька хороших виступів, я не міг гарантувати собі місце у складі. Не бачив сенсу вести битву, яку ти ніколи не зможеш виграти.

Коли ти граєш у футбол і не почуваєшся щасливим, потрібно щось змінити, щоб повернути це щастя. Саме так я і зробив. Це був ідеальний момент, щоб рухатися далі. Ман Сіті – фантастичний клуб, який мені багато дав, але настає час, коли треба подумати про себе і про майбутнє", – цитує Стерлінга Sky Sports.

Кольори Манчестер Сіті вінгер збірної Англії захищав з 2015 року, вигравши 4 титули АПЛ. Влітку "містяни" продали його в Челсі.

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