Ісламський терорист Слайєм С. застрелив двох чоловіків і одну жінку, які приїхали на матч Бельгія – Швеція.

У понеділок, 16 жовтня, у Брюсселі представник терористичної організації Ісламська держава здійснив теракт. Спочатку ЗМІ заявили про двох жертв, які приїхали до Бельгії зі Швеції на відбірковий матч до Євро-2024. Однак пізніше стало відомо про третю жертву – жінку.

Матч Бельгія – Швеція не буде дограний через теракт

Як інформує HLN, чоловік, який у своєму відеозверненні з Facebook був підписаний як Слайєм С., спершу вистрілив у фургон із двома вболівальниками збірної Швеції, а потім в одну з будівель, у якій перебувала жінка.

Повідомляється, що Слайєм у такий спосіб вирішив помститися за смерть 6-річного палестинсько-американського хлопчика в США, якого зарізав домовласник його матері. Пізніше він заявив, що вирішив убити хлопчика через його ісламську віру, а також у відповідь за напад ХАМАС на Ізраїль.

"Сьогодні в США шестирічна дитина отримала 26 ножових поранень, там назвали це жорстоким злочином, тому що жертвою став мусульманин. Якби вбитий хлопчик був християнином, а вбивця – мусульманином, вони б назвали це тероризмом", – заявив Слайєм у своєму live-стрімі.

Станом на 00:30 за Києвом його так і не затримали.

Уряд Бельгії підвищив рівень терористичної загрози з третього до четвертого. Уболівальників на стадіоні попросили затриматися – їх ретельно оглянули перед тим, як випустити. Кілька років тому під час терактів у Парижі також проходив міжнародний матч – між Францією та Німеччиною. Тоді фанатам довелося залишатися на стадіоні до 5 ранку.

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