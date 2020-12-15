Арне Слот знайшов нову роботу після скандального звільнення з АЗ Алкмаар.

Фейєнорд на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 42-річного фахівця. Щоправда, новий тренер очолить команду лише влітку, а Дік Адвокат завершить сезон 2020/21.

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Слот відомий за своєю успішною роботу з АЗ, який за підсумками минулого сезону пробився до Ліги чемпіонів. "Сирники" програли у кваліфікації київському Динамо, після чого у клубі відбувся розкол. АЗ демонстрував слабкі результати, і 5 грудня Слота звільнили через підозру у таємних переговорах з Фейєнордом. Чутки виявилися правдою.

Додамо, що після 12 турів Фейєнорд посідає третю сходинку чемпіонату Нідерландів, поступаючись Аяксу і ПСВ.

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