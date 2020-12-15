Фейеноорд на своем официальном сайте объявил о назначении 42-летнего специалиста. Правда, новый тренер возглавит команду только летом, а Дик Адвокат завершит сезон 2020/21.

Соперник Украины на Евро-2020 загремел в тюрьму – он устроил кровавую резню

Слот известен по своей успешной работе с АЗ, который по итогам прошлого сезона пробился в Лигу чемпионов. "Сырники" проиграли в квалификации киевскому Динамо, после чего в клубе произошел раскол. АЗ демонстрировал слабые результаты, и 5 декабря Слота уволили из-за подозрения в тайных переговорах с Фейеноордом. Слухи оказались правдой.

Добавим, что после 12 туров Фейеноорд занимает третье место чемпионата Нидерландов, уступая Аяксу и ПСВ.

Провальне дербі Манчестера, дебютний гол Маліновського, фатальне для Фавра фіаско Борусії Д – огляд вікенду