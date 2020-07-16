Анкарагюджю офіційно розірвав контракт із Жерсоном – бійка з одноклубником стала фатальною для форварда Динамо

Люксембурзький форвард Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, покине турецький клуб.

Анкарагюджю на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання контракту з Жерсоном Родрігесом. Таке рішення ухвалила рада директорів клубу.

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Це сталося через бійку скандального футболіста з одноклубником Анте Кулушічем напередодні матчу 32-го туру чемпіонату Туреччини проти Галатасарая. Оренда Родрігеса була розрахована до кінця нинішнього сезону, контракт з Динамо діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, 25-річний форвард встиг провести за Анкарагюджю 11 матчів у чемпіонаті Туреччини, в яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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