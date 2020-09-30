Збірна Люксембургу продовжує утримувати статус однієї з найбільш "українських" команд у Європі.

Вже звично виклик від Люка Хольца отримав форвард київського Динамо Жерсон Родрігес, інформує офіційний сайт FFL.

Вербіч повернувся до збірної Словенії після 10 місяців перерви

Всього до заявки збірної Люксембургу потрапили 24 гравці. Компанію Жерсону складе ще один представник УПЛ – захисник Енес Махмутовіч, який цього літа приєднався до Львова.

Додамо, що у жовтні люксембуржці проведуть три матчі – спаринг проти Ліхтенштейну (7-го), та поєдинки з Кіпром (10) і Чорногорією (13) в рамках Ліги націй.

"Зніміть капелюха перед Ребровим": український тренер переписав історію за чверть століття і передав привіт Динамо