Сборная Люксембурга продолжает удерживать статус одной из самых "украинских" команд в Европе.

Уже привычно вызов от Люка Хольца получил форвард киевского Динамо Жерсон Родригес, информирует официальный сайт FFL.

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Всего в заявку сборной Люксембурга попали 24 игрока. Компанию Жерсону составит еще один представитель УПЛ – защитник Энес Махмутович, который этим летом присоединился к Львову.

Добавим, что в октябре люксембуржцы проведут три матча – спарринг против Лихтенштейна (7-го), и поединки с Кипром (10) и Черногорией (13) в рамках Лиги наций.

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