Жерсон Родрігес не хоче повертатися в Динамо

Люксембурзький нападник Анкарагюджю Жерсон Родрігес, який належить Динамо, планує залишитися в турецькому клубі.

"Я не бачив раніше таких пристрасних уболівальників, як фанати Анкарагюджю. Якщо мій перехід можливий, то я хотів би залишитися тут", – цитує Родрігеса sporanki.com.

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Нагадаємо, 24-річний футболіст 31 січня 2020 року перейшов до турецької Суперліги і добре зарекомендував себе у новій команді. Три голи та дві результативні передачі у семи поєдинках привернули до форварда увагу турецьких грандів.

Раніше повідомлялося, що керівництво Динамо поспішило виставити цінник за свого норовливого гравця – Родрігеса не відпустять менше ніж за 5 млн євро. Цікаво, що свого часу "біло-сині" придбали Жерсона в японського Джубіло Івата за 2 млн євро, а авторитетний портал Transfermarkt взагалі оцінює гравця в 1,4 млн євро.

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