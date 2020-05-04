Жерсон Родригес не хочет возвращаться в Динамо

Люксембургский нападающий Анкарагюджю Жерсон Родригес, который принадлежит Динамо, планирует остаться в турецком клубе.

"Я не видел раньше таких страстных болельщиков, как фанаты Анкарагюджю. Если мой переход возможен, то я хотел бы остаться здесь", – цитирует Родригеса sporanki.com.

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Напомним, 24-летний футболист 31 января 2020 перешел в турецкую Суперлигу и хорошо зарекомендовал себя в новой команде. Три гола и две результативные передачи в семи поединках привлекли к форварду внимание турецких грандов.

Ранее сообщалось, что руководство Динамо поспешило выставить ценник своего игрока – Родригеса не отпустят меньше, чем за 5 млн евро. Интересно, что в свое время "бело-синие" приобрели Жерсона у японского Джубило Ивата за 2 млн евро, а авторитетный портал Transfermarkt вообще оценивает игрока в 1,4 млн евро.

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