toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Жерсон Родригес не хочет возвращаться в Динамо

08:53 252 Читати українською
Жерсон Родригес не хочет возвращаться в Динамо
Жерсон Родригес / Getty images

Люксембургский нападающий Анкарагюджю Жерсон Родригес, который принадлежит Динамо, планирует остаться в турецком клубе.

"Я не видел раньше таких страстных болельщиков, как фанаты Анкарагюджю. Если мой переход возможен, то я хотел бы остаться здесь", – цитирует Родригеса sporanki.com.

Жерсон Родригес может остаться в Турции дольше – Динамо получило предложение

Напомним, 24-летний футболист 31 января 2020 перешел в турецкую Суперлигу и хорошо зарекомендовал себя в новой команде. Три гола и две результативные передачи в семи поединках привлекли к форварду внимание турецких грандов.

Ранее сообщалось, что руководство Динамо поспешило выставить ценник своего игрока – Родригеса не отпустят меньше, чем за 5 млн евро. Интересно, что в свое время "бело-синие" приобрели Жерсона у японского Джубило Ивата за 2 млн евро, а авторитетный портал Transfermarkt вообще оценивает игрока в 1,4 млн евро.

Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро

blog_ava
Главные новости футбола 3 мая: Реброва сватают в Турцию, бенефис украинцев в Беларуси
07:00
159
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес Анкарагюджю Анкарагюджю Турция
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
5
час
:
45
мин
Авангард
18:00
ОПФК Черкащина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук