Форвард Динамо яскраво проявив себе під час березневого збору збірної Люксембургу.

Жерсону Родрігесу знайшлось місце у символічній збірній тижня FIFA 21.

Сидорчук став найкращим гравцем Динамо у березні

Нападник національної команди Люксембургу відзначився переможним голом у воротах Ірландії (1:0), а також забив чинному чемпіону Європи – збірній Португалії (1:3). Варто відзначити, що до команди тижня також потрапив форвард Фінляндії Теему Пуккі, який своїм голом позбавив перемоги збірну України (1:1).

У нинішньому сезоні УПЛ Жерсон провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Португалія перемогла Люксембург – Жерсон забив вдруге поспіль, але провів типовий матч, а до Роналду знову є питання