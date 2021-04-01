Форвард Динамо ярко проявил себя во время мартовского сбора сборной Люксембурга.

Жерсону Родригесу нашлось место в символической сборной недели FIFA 21.

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Нападающий национальной команды Люксембурга отметился победным голом в ворота Ирландии (1:0), а также забил действующему чемпиону Европы – сборной Португалии (1:3). Стоит отметить, что в команду недели также попал форвард Финляндии Пукки, который своим голом лишил победы сборную Украины (1:1).

В нынешнем сезоне УПЛ Жерсон провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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