Жеребкування відбору на Євро-2020: найкращий та найгірший варіанти для збірної України

Збірна України очікує суперників у відборі на Євро-2020 / фото: Є. Кравса

Вже завтра, 2 грудня, в ірландському Дубліні відбудеться жеребкування відбору на Євро-2020. "Футбол 24" визначив найкращий та найскладніший варіанти для збірної України на шляху до участі в континентальному форумі.

Все, що треба знати про жеребкування

Церемонія розпочнеться в Дубліні о 13:00 за київським часом. В ході жеребкування всі 55 команд розіб'ють на 10 груп по 5 або 6 команд у кожній. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

У фінальному турнірі чемпіонату Європи-2020 візьмуть участь 24 команди. Автоматичної путівки на Євро-2020 цього разу не отримає жодна збірна, адже континентальний форум пройде одразу в 12 країнах.

Євро-2020: склад усіх кошиків для жеребкування кваліфікації

Відбір розпочнеться не восени, як раніше, а у березні 2019 року та завершиться у листопаді. За його підсумками визначаться 20 команд-учасників Євро, до яких весною 2020 року приєднаються ще 4 переможці плей-офф Ліги націй. Фінальний турнір розпочнеться 12 червня у Римі та пройде у 12 містах Європи (Лондон, Баку, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Амстердам, Більбао, Бухарест, Будапешт, Глазго, Дублін та Копенгаген). Фінал Євро-2020 запланований на 12 липня у Лондоні.

До слова, чинним чемпіоном Європи є збірна Португалії, яка у 2016 році у фіналі здолала команду Франції.

У який кошик потрапила збірна України?

Збірна України при жеребкуванні відбору потрапила у другий кошик. Крім "синьо-жовтих", до вказаного кошика потрапили: Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс, Чехія. Це означає, що дані команди точно не будуть нашими суперниками у відборі.

Великий плюс для України у наявності з нами в одному кошику Німеччини – попри провальний рік німці залишаються грізним опонентом. Чемпіони світу-2014 – небажаний варіант для будь-якого суперника, в тому числі для підопічних Шевченка. Група, у якій опиниться Бундестім, автоматично претендуватиме на статус "групи смерті".

Найкращий та найгірший варіанти для команди Шевченка

Для цього пропонуємо пригадати кошики при жеребкуванні відбору:

Кошик Ліги націй: Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія.

Кошик 1: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща.

Одна із цих команд стане опонентом України. Найкращими варіантами для "синьо-жовтих" будуть Польща та, можливо, Італія (але Скуадра Адзурра історично є важким для нас суперником). За ім'ям не так грізно виглядає Швейцарія, але не так давно вона розібрала на запчастини збірну Бельгії – лідера рейтингу ФІФА та бронзового призера ЧС-2018.

Загалом з будь-яким суперником із цього кошика буде неймовірно складно.

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.

Збірна Словаччини вже грала з Україною у Лізі націй. Останній матч між цими командами пам'ятають всі – повний розгром команди Шевченка, яка хоч і грала неоптимальним складом. Не надто хотілось би знову протистояти нашим міцним сусідам. Не дуже приємними опонентами виглядають традиційно міцні Ірландія та Шотландія, а також Сербія, яка впевнено виграла свою групу Ліги націй.

Оптимальними варіантами тут виглядають Фінляндія, Болгарія та Ізраїль. Туреччина, Північна Ірландія та Норвегія – теж не найгірший варіант.

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Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.

Найважчим із можливих опонентів збірної України видається Угорщина та, можливо, Грузія. Потенційно найслабшими є Кіпр, Естонія та Литва. Решта команд видаються приблизно рівними. Варто зазначити присутність в даному кошику команди Греції, яка не пустила Україну на ЧС-2010.

Кошик 5: Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови.

Казахстан та Фарерські острови – це далекий переліт, що негативно впливає на підготовку до матчу. Тому виключно з цієї причини краще уникнути зустрічі з цими командами. Також можна виділити Білорусь, Косово та Македонію, які виграли свою групу Ліги націй. Але якщо "синьо-жовті" хочуть вийти на Євро, то зобов'язані обігрувати будь-яку з вищевказаних команд.

Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Андердоги європейської кваліфікації. Жодна із цих команд не повинна скласти проблем для збірної України.

Таким чином збірна України може отримати як доволі складну групу (фактично будь-який суперник з першого кошика, Словаччина, Угорщина та Білорусь) так і легших суперників (Польща, Болгарія, Литва, Молдова та Мальта). Все вирішиться завтра під час жеребкування.

Що буде, якщо Україна не проб'ється на Євро-2020 через кваліфікацію?

В такому разі "синьо-жовті" мають ще один шанс потрапити на чемпіонат Європи. Завдяки перемозі у своїй групі Ліги націй збірна України не лише підвищилась у класі, але й отримала запасний варіант виходу на Євро.

Якщо "синьо-жовті" у відборі посядуть 3 місце і нижче, то у березні 2020 року зіграють плей-офф Ліги націй, який пройде за кубковою системою. У випадку перемоги у півфіналі (складається з одного матчу) та фіналі Україна кваліфікується на континентальний форум.

При цьому варто зазначити, що півфінальний матч Україна зіграє вдома.

Трохи історії

Збірна України двічі у своїй історії успішно проходила кваліфікацію на великий турнір. На ЧС-2006 підопічні Олега Блохіна потрапили після того, як при жеребкуванні відбіркового турніру перебували у четвертому кошику, проте зуміли фінішувати першими у групі.

При жеребкуванні відбору до Євро-2016 "синьо-жовті" були у другому кошику, а сам відбір завершили на 3 місці та пробились у плей-офф. У стикових матчах підопічні Михайла Фоменка здолали Словенію.

Ще одного разу Україна брала участь у Євро на правах господаря – у 2012 році спільно з Польщею. В інших випадках "синьо-жовті" не змогли подолати кваліфікаційний бар'єр.

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