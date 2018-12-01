Жеребьевка отбора на Евро-2020: лучший и худший варианты для сборной Украины

Уже завтра, 2 декабря, в ирландском Дублине состоится жеребьевка отбора на Евро-2020. "Футбол 24" определил лучший и самый сложный варианты для сборной Украины на пути к участию в континентальном форуме.

Все, что нужно знать о жеребьевке

Церемония начнется в Дублине в 13:00 по киевскому времени. В ходе жеребьевки все 55 команд разобьют на 10 групп по 5 или 6 команд в каждой. По две лучшие команды из каждой группы выйдут на чемпионат Европы.

В финальном турнире чемпионата Европы-2020 примут участие 24 команды. Автоматической путевки на Евро-2020 на этот раз не получит ни одна сборная, ведь континентальный форум пройдет сразу в 12 странах.

Евро-2020: состав всех корзин для жеребьевки квалификации

Отбор начнется не осенью, как раньше, а в марте 2019 года и завершится в ноябре. По его итогам определятся 20 команд-участников Евро, к которым весной 2020 года присоединятся еще 4 победителя плей-офф Лиги наций. Финальный турнир начнется 12 июня в Риме и пройдет в 12 городах Европы (Лондон, Баку, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Амстердам, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Глазго, Дублин и Копенгаген). Финал Евро-2020 запланирован на 12 июля в Лондоне.

К слову, действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале одолела команду Франции.

В какую корзину попала сборная Украины?

Сборная Украины при жеребьевке отбора попала во вторую корзину. Кроме "сине-желтых", в указанную корзину попали: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия. Это означает, что данные команды точно не будут нашими соперниками в отборе.

Большой плюс для Украины в наличии с нами в одной корзине Германии – несмотря на провальный год, немцы остаются грозным оппонентом. Чемпионы мира-2014 – нежелательный вариант для любого соперника, в том числе для подопечных Шевченко. Группа, в которой окажется Бундестим, автоматически будет претендовать на статус "группы смерти".

Лучший и худший варианты для команды Шевченко

Для этого предлагаем вспомнить корзины при жеребьевке отбора:

Корзина Лиги наций: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Одна из этих команд станет оппонентом Украины. Лучшими вариантами для "сине-желтых" будут Польша и, возможно, Италия (но Скуадра Адзурра исторически является трудным для нас соперником). По имени не так грозно выглядит Швейцария, но не так давно она разобрала на запчасти сборную Бельгии – лидера рейтинга ФИФА и бронзового призера ЧМ-2018.

В общем с любым соперником из этой корзины будет невероятно сложно.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Сборная Словакии уже играла с Украиной в Лиге наций. Последний матч между этими командами помнят все – полный разгром команды Шевченко, который хоть и играла неоптимальным составом. Не слишком хотелось бы снова противостоять нашим крепким соседям. Не очень приятными оппонентами выглядят традиционно крепкие Ирландия и Шотландия, а также Сербия, которая уверенно выиграла свою группу Лиги наций.

Оптимальными вариантами здесь выглядят Финляндия, Болгария и Израиль. Турция, Северная Ирландия и Норвегия – тоже не самый плохой вариант.

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Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Самым трудным из возможных оппонентов сборной Украины выглядит Венгрия и, возможно, Грузия. Потенциально самыми слабыми являются Кипр, Эстония и Литва. Остальные команды выдаются примерно равными. Стоит отметить присутствие в данной корзине команды Греции, не пустившей Украину на ЧМ-2010.

Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.

Казахстан и Фарерские острова – это дальний перелет, что негативно влияет на подготовку к матчу. Поэтому исключительно по этой причине лучше избежать встречи с этими командами. Также можно выделить Беларусь, Косово и Македонию, которые выиграли свою группу Лиги наций. Но если "сине-желтые" хотят выйти на Евро, то обязаны обыгрывать любую из вышеуказанных команд.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Андердоги европейской квалификации. Ни одна из этих команд не должна составить проблем для сборной Украины.

Таким образом сборная Украины может получить как довольно сложную группу (фактически любой соперник из первой корзины, Словакия, Венгрия и Беларусь), так и легких соперников (Польша, Болгария, Литва, Молдова и Мальта). Все решится завтра во время жеребьевки.

Что будет, если Украина не пробьется на Евро-2020 через квалификацию?

В таком случае "сине-желтые" имеют еще один шанс попасть на чемпионат Европы. Благодаря победе в своей группе Лиги наций сборная Украины не только повысилась в классе, но и получила запасной вариант выхода на Евро.

Если "сине-желтые" в отборе займут 3 место и ниже, то в марте 2020 года сыграют плей-офф Лиги наций, который пройдет по кубковой системе. В случае победы в полуфинале (состоит из одного матча) и финале Украина квалифицируется на континентальный форум.

При этом стоит отметить, что полуфинальный матч Украина сыграет дома.

Немного истории

Сборная Украины дважды в своей истории успешно проходила квалификацию на большой турнир. На ЧМ-2006 подопечные Олега Блохина попали после того, как при жеребьевке отборочного турнира находились в четвертой корзине, однако сумели финишировать первыми в группе.

При жеребьевке отбора к Евро-2016 "сине-желтые" были во второй корзине, а сам отбор завершили на 3 месте и пробились в плей-офф. В стыковых матчах подопечные Михаила Фоменко одолели Словению.

Еще однажды Украина участвовала в Евро на правах хозяина – в 2012 году совместно с Польшей. В других случаях "сине-желтые" не смогли преодолеть квалификационный барьер.

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